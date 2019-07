Roboter kommen in immer mehr Prozessen zum Einsatz, so auch im Bereich der Kennzeichungstechnik. Denn die so automatisierten Prozesse liefern eine gleichbleibende Qualität und Ablesbarkeit.Das zuverlässige Etikettieren von Paletten ist in vielen Branchen, wie bei Speditionen, Logistik- und Versandunternehmen nicht nur unverzichtbar für den reibungslosen Ablauf, sondern teilweise sogar gesetzlich vorgeschrieben. Es ist für weitere Prozesse wichtig, dass die Etiketten gut lesbar sind und zuverlässig sowie fest haftend an den richtigen Stellen aufgebracht werden, damit es nicht zu Verwechslungen ...

