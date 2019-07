Kompliziert, teuer, unberechenbar: Die Lufthansa-Billigtochter Eurowings plagen ähnliche Probleme wie einst die pleitegegangene Konkurrentin Air Berlin - mit einem entscheidenden Unterschied.

Flug EW 284 von Köln nach Klagenfurt am vorvergangenen Sonntag führte Eurowings-Chef Thorsten Dirks mal wieder vor Augen, wie absurd sein Unternehmen arbeitet. Weil bei der vorgesehenen Maschine die Besatzung fehlte, mussten die Passagiere gut zwei Stunden auf eine Aushilfsmaschine nebst Crew aus Berlin warten. Zwar hätte es Ersatz vor Ort geben können. Doch der gehörte zu einem anderen für Eurowings tätigen Flugbetrieb, in der Branche Air Operator Certificate, kurz: AOC, genannt. Dirks erklärt solche Absurditäten mit dem Flugrecht: "Wir dürfen nicht die Crew aus einem AOC auf ein Flugzeug eines anderen setzen", sagte er jüngst auf einer Veranstaltung.

Die komplizierte Organisation ist nicht das einzige Problem, das den Lufthansa-Flugdiscounter im Wettbewerb mit Billigfliegern wie Ryanair oder Easyjet schwächt: ein unentschiedenes Geschäftsmodell zwischen Geschäfts- und Urlaubsairline, verwirrende Änderungen vor allem im Service, zu hohe Kosten. Und ein Chef, der eigentlich einmal für ganz andere Dinge geholt wurde.

Kompliziert, teuer, unberechenbar: Der Cocktail erinnert Kenner der Luftfahrt an Air Berlin. "Eurowings hat sich offenbar eine Art Air-Berlin-Virus gefangen", sagt Shakeel Adam, Chef der weltweit tätigen Beratung Aviado-Partners aus Eschborn bei Frankfurt. Die Lufthansa-Tochter schrieb 2018 gut 230 Millionen Euro Verlust - ein Minus mit neun Stellen. Wie einst Air Berlin. Besserung ist nicht absehbar. Das macht Eurowings zum größten Problem der Lufthansa und sorgte dafür, dass die Aktie innerhalb eines Jahres ein Drittel an Wert verlor.

Deshalb verkündeten Dirks und sein Konzernchef Carsten Spohr vor Investoren jüngst ein tiefes Umbauprogramm. Wie Air Berlin geht auch Eurowings auf Schrumpfkurs und schiebt weite Teile des Geschäfts zur Lufthansa-Zentrale, etwa das Ende 2016 mit riesigem Aufwand gestartete Langstreckengeschäft und die Zuständigkeit für die belgische Tochter Brussels. Die verbleibende Eurowings-Mittelstrecke wird nicht länger wie versprochen zweistellig wachsen, sondern von 139 auf bis zu 111 Jets reduziert. Dabei soll Dirks die Kosten um gut 20 Prozent senken und die Belegschaft verkleinern.Aus Sicht der Aufseher geht es nicht nur ums Sparen, sondern auch um die Frage, ob die Lufthansa noch das richtige Management an Bord hat. "Der Umbau ist eine Bewährungsprobe für Herrn Spohr und vor allem Herrn Dirks", heißt es im Aufsichtsrat. Spohr gibt sich leutselig: Gelinge Dirks der Umbau, "ist er der Hero".

Und wenn nicht? "Dann wird es eng", so ein Insider. Dirks habe schon zwei Warnsignale erhalten. Spohr hatte ihm vor Kurzem die Geschäftsfelder Fracht, Wartung und Catering entzogen. Nun verliert er mit der Langstrecke und Brussels rund ein Drittel seines einstigen Umsatzes. Das reduziert zwar die Komplexität, löst aber das grundsätzliche Air-Berlin-Problem nicht.

Tragischer Chef

Erste Parallele zwischen der Pleite-Airline und Eurowings ist der CEO selbst. Als Dirks Ende Juni auf dem Kapitalmarkttag der Lufthansa sein Sanierungskonzept vorstellte, wirkte er fahrig. Er sprach abgehackt und betonte jedes Wort so übertrieben, dass sein Mikrofon immer wieder verzerrte. Vielleicht war es die stickige Luft, vielleicht der Erfolgsdruck, der ihm im Nacken sitzt.

Es wäre kein Wunder. Der 56-Jährige ist von Spohr eigentlich für andere Aufgaben geholt worden - wie auch der letzte Air-Berlin-Chef Stefan Pichler einmal als knallharter Sanierer engagiert wurde und die Arline dann mit diplomatischem Fingerspitzengefühl zu einem preiswerten Premiumzubringer für Hauptaktionär Etihad aufbohren sollte. Spohr holte Diplom-Ingenieur Dirks, um seinen Billigableger so zu modernisieren, wie der es beim Mobilfunker Telefónica getan hatte: vom konventionellen Preisbrecher zur digitalen Multimarken-Plattform, die mit maßgeschneiderten Angeboten um Reiseextras wie Hotels oder Versicherungen zumindest ebenso viel verdient wie mit Tickets.Doch kaum hatte sich Dirks ab Mai 2017 in der Lufthansa-Zentrale in Frankfurt und bei Eurowings in Köln vorgestellt, war das bereits Makulatur. Damals rutschte Air Berlin in die Insolvenz, Eurowings übernahm ...

