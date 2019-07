Bekannte Marken aus dem Hause Henkel sind Schwarzkopf, Fa, Theramed und natürlich Persil. Mit Mitarbeitern aus 120 Ländern und Standorten auf allen Kontinenten verfügt der Konzern aus Düsseldorf über eine hohe Präsenz sowohl in reifen als auch in aufstrebenden Märkten. Henkel untergliedert sich in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...