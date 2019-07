Erneut hat Bundeskanzlerin Merkel in der Öffentlichkeit einen Zitteranfall erlitten. Diesmal beim Treffen mit Finnlands Premier Rinne.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat beim Empfang des finnischen Ministerpräsidenten Antti Rinne mit militärischen Ehren erneut einen Zitteranfall erlitten. Augenzeugen berichteten am Mittwoch, dass sie wieder beim Abspielen der Nationalhymnen auf dem Podium längere Zeit gezittert habe - diesmal aber nicht ganz so stark wie in vorangegangen Fällen. Es ist bereits der dritte solche Anfall innerhalb von gut drei Wochen.

Mitte Juni zitterte Merkel beim Empfang des neuen ukrainischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...