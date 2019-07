Die Kölner RK Recycling Kontor GmbH & Co KG ist in Bremen als weiteres duales System genehmigt worden. Wie Bremens Umweltsenat mitteilt, erhielt der nun neunte Systembetreiber am 4. Juli 2019 durch Veröffentlichung im Bremer Amtsblatt die Genehmigung. Der Systembetrieb könne aufgenommen werden, sobald ein noch fehlender Sammelvertrag vorgelegt wird. Die Firma hatte im vergangenen Jahr einen Feststellungsantrag ...

