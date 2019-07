Q-SOFT Verwaltungs AG: Geschäftszahlen nach dem dritten Quartal des Geschäftsjahres 2018/2019 DGAP-News: Q-SOFT Verwaltungs AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/9-Monatszahlen Q-SOFT Verwaltungs AG: Geschäftszahlen nach dem dritten Quartal des Geschäftsjahres 2018/2019 10.07.2019 / 14:55 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die untestierten Geschäftszahlen der Q-Soft Verwaltungs AG (HGB) nach neun Monaten des Geschäftsjahres 2018 / 2019 werden von der Gesellschaft zum 30.06.2019 wie folgt ausgewiesen: Gewinn nach Steuern: + TEUR 76 (Vorjahresperiode +TEUR 95) Bilanzsumme: TEUR 4.848 (30.09.2018: TEUR 4.895) Eigenkapitalquote: 37,5 % (30.09.2018: 37,7 %) Bei einer im Vergleich zur Vorjahresperiode wenig veränderten Struktur der Gewinn- und Verlustrechnung weist die Gesellschaft aufgrund des etwas niedriger ausgewiesenen saldierten Gewinns aus Finanzgeschäften (TEUR 18, Vorjahresperiode TEUR 34) einen Periodengewinn nach Steuern in Höhe von TEUR 76 (Vorjahresperiode TEUR 95) aus. Zur Finanzierung des Assetportfolios sind in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres leicht erhöhte Zinsaufwendungen in Höhe von TEUR 83 (Vorjahresperiode TEUR 88) entstanden. Diesen standen wie in der Vorjahresperiode Dividendenerträge in unveränderter Höhe von TEUR 177 gegenüber. Die weiterhin auf niedrigem Niveau befindlichen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich aufgrund von Einmaleinflüssen leicht auf TEUR 27 (Vorjahresperiode TEUR 23). Wie in bereits in früheren Geschäftsjahren erwartet die Q-Soft Verwaltungs AG im Schlussquartal des laufenden Geschäftsjahres 2018/2019 den Dividendenertrag aus ihrer Beteiligung an der RCM Beteiligungs AG, die wie bereits im Vorjahr eine Dividendenzahlung in Höhe von EUR 0,06 pro Aktie angekündigt hat. Gechingen, 10. Juli 2019 Q-Soft Verwaltungs AG Der Vorstand Pressehinweis Mit dieser Veröffentlichung wird die für den 25.07.2019 vorgesehene Pressemitteilung zum Zwischenabschluss nach dem dritten Quartal des Geschäftsjahres 2018/2019 vorgezogen. Kontakt: Q-Soft Verwaltungs AG Bergwaldstr. 34 75391 Gechingen Telefon 07031 46909 60 Telefax 07031 46909 66 www. qsoft-ag.de, info@q-soft-ag.de HRB-Nr. 729914 AG Stuttgart Vorstand: Martin Schmitt Aufsichtsratsvorsitzender: Reinhard Voss 10.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Q-SOFT Verwaltungs AG Bergwaldstraße 34 75391 Gechingen Deutschland Telefon: 07031-4690960 Fax: 07031-4690966 E-Mail: info@qsoft-ag.de Internet: www.qsoft-ag.de ISIN: DE000A14KB33 WKN: A14KB3 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Stuttgart EQS News ID: 839417 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 839417 10.07.2019 ISIN DE000A14KB33 AXC0200 2019-07-10/14:55