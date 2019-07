Laut den Aussagen von Notenbankchef Powell steht praktisch fest: Ende Juli senkt die Fed die Zinsen. Das beflügelt die Aktienmärkte.

US-Notenbankchef Jerome Powell hat die Spekulationen auf bald sinkende Zinsen am Mittwoch an der Wall Street wieder in Fahrt gebracht. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte legte 0,4 Prozent auf 26.905 Punkte zu. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg um 0,8 Prozent und markierte bei 8214 Punkten einen neuen Höchststand.

Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,7 Prozent auf 3001 Zähler. Der wichtigste Börsenindex der Welt hat damit zum ersten Mal die Marke von 3000 Punkten überwunden. Der Index wurde am 4. März 1957 von der Ratingagentur Standard & Poors ins Leben gerufen.

Powell erklärte laut vorab veröffentlichtem Redetext im Rahmen seiner halbjährlichen Anhörung vor dem US-Kongress, die Fed stehe bereit, "angemessen zu ...

