Den gestrigen Tag mit den Hiobsbotschaften bei BASF und Lufthansa hat Mick Knauff dazu veranlasst, heute eine Sonder-Schalte in das aktienlust.tv-Studio zu veranlassen. Er sieht sich einfach gezwungen, seine Sicht der Dinge den Zuschauern darzulegen. Und in der Tat verhagelte BASF gestern die Stimmung gewaltig, als der Chemieriese schon am Abend zuvor eine deftige Umsatz- und Gewinnwarnung lancierte. Lufthansa kämpft derweil mit den Folgen einer neuen Ökosteuer auf Flugtickets. Und die Deutsche ...

