Nach dem Rückgang beginnend im Mai konnte sich die Commerzbank Aktie stabilisieren. Der Kurs läuft seitdem in einer Seitwärts-Range von etwa 6,00 bis 6,50 Euro. Aus dieser Sicht heraus hat sich an der Oberkante der Range eine Widerstandszone gebildet. Um weitere Kursanstiege zu sehen, muss diese Zone jetzt überwunden werden. Erst dann ist der Weg zur 7,00 und 7, 30 Euro Marke frei. Gelingt es den Bullen hingegen nicht den Bereich zu überwinden, so wird als Erstens die Unterkante der Range anvisiert ... (Andreas Opitz)

