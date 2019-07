PIM Gold und Bonus.Gold werben für Edelmetall-Sparpläne. Während Verbraucherschützer am Geschäftsmodell zweifeln, bekämpfen sich die Konkurrenten.

An einem Sommertag im August 2013 feierten der Goldhändler und sein Programmierer einen Vertragsabschluss. Oskar B. (60) hatte eine Software entwickelt, die wie gemacht schien für die PIM Gold GmbH. Deren Geschäftsführer Mesut P. (48) war beeindruckt. Schnell waren sie sich einig: Für 65 Euro in der Stunde würde Oskar B. die IT der PIM fit machen. Beide ahnten nicht, dass sie sich bald schon erbittert bekämpfen würden.

Heute liefern sich die Männer einen Krieg, in dem viel auf dem Spiel steht. Es könnte um ihre wirtschaftliche Existenz gehen. Sie haben sich Staatsanwälte auf den Hals gehetzt und sich mit Klagen überzogen.

Gegen Mesut P. ermitteln Staatsanwälte in Darmstadt, gegen Oskar B., der nach seinem Ausscheiden im Umfeld des Konkurrenten Bonus.Gold GmbH tätig war, die Strafverfolger aus Gießen. Zu den Details äußern sich die Behörden nicht. Beide Seiten bestreiten die Vorwürfe des jeweils anderen. Und bis zu einem Urteil gilt die Unschuldsvermutung.

Das Schweigen der Behörden ist für viele Privatanleger misslich. Sie sind betroffen vom Streit der Goldhändler. Recherchen des Handelsblatts zeigen, dass die Kunden ein hohes Risiko tragen. Denn viele haben ihr Gold bei PIM und Bonus.Gold nicht nur gekauft, sondern auch eingelagert. Beide Unternehmen setzen viel daran, das Gold in den Tresoren zu halten.

Bei der PIM stellt Mesut P. für gleich drei Produkte (Bonusgoldkauf Plus, Bonusgoldspot Plus und Kindergold) eine Art Zins in Gold, ausgezahlt zwischen drei und sechs Prozent, in Aussicht, wenn die Kunden ihr Gold ganz oder teilweise für ein Jahr im Tresor lassen. Bonus.Gold verspricht ihren Kunden sogar, pro Monat 1,5 Prozent der Anlagesumme in Gold zu zahlen, wenn sie das Edelmetall einlagern. In zwei Jahren erziele der Kunde eine Rendite von 22 Prozent, rechnet der Goldhändler vor.

Fachleute sehen in solchen Angeboten ein höchst fragwürdiges Geschäftsmodell. So sagt Martin Siegel, Manager des auf Edelmetalle und Minenaktien spezialisierten Fondshauses Stabilitas: "Gold wirft keine Zinsen ab. Es ist schwer vorstellbar, im Edelmetallhandel solche Renditen an Anleger zahlen zu können."

Genau das aber versprechen PIM und Bonus.Gold ihren Kunden. Die Goldhändler sagen, sie setzen eingenommenes Kapital im Altgold-Handel ein und beteiligen ihre Kunden an den Erträgen eines Gold-Recyclingkreislaufs.

Schmerzhafte Trennung

Bevor der Streit eskalierte, lief es bei Oskar B. gut. Er stieg bei der PIM auf, wurde 2014 fest angestellt. Bald kümmerte er sich auch um Buchhaltung und Jahresabschlüsse. "Es gab in den Firmen keine andere Person neben Herrn B., welche auch nur über Grundlagenkenntnisse des Finanzcontrollings, des Bilanzrechts und über die Funktionsweise der von ihm selbst programmierten und eingesetzten Software verfügte", versicherte Mesut P. später.

Offenbar machte sich seine Firma, die Millionen von Anlegerkapital in Gold verwaltete, stark von einer einzelnen Person abhängig. Die Trennung sollte schmerzhaft werden.

Je nachdem, wem man glaubt, verließ Oskar B. im August 2016 oder Anfang 2017 die PIM. Zwei junge Kollegen aus seiner Abteilung gingen ebenfalls in dieser Zeit. Sie wollten ein eigenes "Goldanlageprodukt im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge" entwickeln, wie Oskar B. sagt.

Dafür gründeten die beiden Kollegen und sein Sohn im Januar 2017 zwei neue Firmen: die Bonus.Gold GmbH und als Vertriebsarm die BAV.Gold GmbH. Der Vater übernahm bis Ende 2018 die Rolle des Prokuristen bei der BAV.Gold.

Firmennamen, Struktur, Vertrieb und Produktportfolio wiesen deutliche Ähnlichkeiten zur PIM Gold auf. Auch wenn die Bonus.Gold GmbH im März 2017 an einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...