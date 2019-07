Deutsche Bank Aktie: Gibt es noch eine Erholung? Die Aktie der Deutschen Bank musste auch am Dienstag einen massiven Absturz hinnehmen. Der Titel verbuchte ein Minus von fast 4 % und befindet sich nun auf dem Weg dazu, frühere Unterstützungen in Höhe von 6,50 Euro erneut zu testen. Es sieht derzeit so aus, als solle die Aktie des Geldhauses deutlich abstürzen. Wirtschaftliche Enttäuschung Die Bank hat kundgetan, insgesamt 18.000 Stellen streichen zu wollen. Dies wären etwa 20 % aller aktuellen Stellen ... (Mark de Groot)

Den vollständigen Artikel lesen ...