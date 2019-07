Der Aufschwung am Arbeitsmarkt ist zu Ende, deutsche Konzerne streichen Tausende Stellen. Doch die Massenarbeitslosigkeit kommt nicht zurück, sagen Ökonomen. Dafür gibt es zwei Gründe.

Jetzt also auch die Deutsche Bank. Das angeschlagene Geldhaus will in den kommenden Jahren Tausende von Stellen streichen, um wirtschaftlich wieder in die Spur zu kommen. Zuvor hatten sich bereits andere Großkonzerne mit massiven Entlassungsplänen geoutet: Allein 7000 Jobs fallen bei Volkswagen weg, 5400 sind es bei Ford, 4500 bei Bayer, 4000 bei Thyssenkrupp, mindestens 2000 bei Karstadt/Kaufhof, 1400 bei Siemens. Die Zeitarbeit, die gemeinhin als Frühindikator für den Jobmarkt gilt, beschäftigt schon jetzt rund 90.000 Leute weniger als vor einem Jahr.

Die zehn Jahre dauernde Hochphase am deutschen Arbeitsmarkt ist definitiv vorbei. Seit der Rezession 2009 war die Arbeitslosenquote von 8,1 auf 4,9 Prozent gesunken, die Zahl der Erwerbstätigen auf den Rekordstand von 45,28 Millionen geklettert. Nun sagen Experten für die kommenden Monate eine kontinuierlich steigende Arbeitslosigkeit voraus. Auch die Zahl der offenen Stellen gehe zurück, berichtet Detlef Scheele, Chef der Bundesagentur für Arbeit (BA). Wenn er Ende Juli die neuesten Zahlen zum Jobmarkt präsentiert, dürfte folglich vom Optimismus früherer Tage wenig zu spüren sein.

Müssen die Deutschen nun also wieder flächendeckend um ihre Jobs fürchten, erst recht, wenn die globalen Handelskonflikte eskalieren und die deutsche Exportwirtschaft nach unten ziehen? Droht am Ende gar eine neue Ära der Massenarbeitslosigkeit, zumal parallel zur maladen Konjunktur auch noch die Digitalisierung die Arbeitswelt radikal verändert?

Führende Arbeitsmarktökonomen sind bei diesen Fragen erstaunlich entspannt - und das hat unter anderem mit den Babyboomern zu tun.

Von der Konjunktur entkoppelt

Die Entlassungsmeldungen aus der Beletage der deutschen Wirtschaft seien "nicht repräsentativ für den gesamten Arbeitsmarkt", sagt Enzo Weber, der am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) den Bereich "Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen" leitet ...

