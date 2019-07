Der Schweizer Konzern ABB will Roboter in Krankenhäuser und Labore bringen. Damit sollen neue Therapien preiswerter werden. Auch beim Fachkräftemangel sollen die Roboter Abhilfe leisten.

Er kann Gegenstände greifen, sich auf Rollen fortbewegen und feinste Bewegungen präzise durchführen: Yumi, ein Roboter aus einem Torso und zwei Metallarmen, hat in den vergangenen Jahren manche Fabrik und Werkstatt erobert. Sogar als Dirigent ist der Roboter schon aufgetreten: Bei einem Konzert in Pisa hat er für Opernstar Andrea Bocelli die Taktstöcke geschwungen.

Yumi, entwickelt vom Schweizer Energie- und Automatisierungskonzern ABB, ist einer der ersten Roboter einer neuer Generation: Clevere Helfer, die sich leicht für neue Aufgaben trainieren lassen, die mit Kameras und Sensoren ihre Umgebung analysieren und die nicht eingezäunt werden müssen, weil sie mit Sensoren spüren, wann sie Menschen zu nahe kommen. Kollaborative Roboter heißen sie, kurz Cobots.

Nun will ABB mit seinem Cobot und anderen Robotersystemen einen neuen Markt erobern. "Wir möchten kollaborative Roboter im Gesundheitswesen einsetzen", sagt ABB-Vorstand Sami Atiya, der den Geschäftsbereichs Robotik und Fertigungsautomation leitet. Yumi-Roboter sollen künftig in medizinischen Laboren und Krankenhäusern Aufgaben übernehmen, die bisher per Hand erledigt werden müssen.

Die Medizinbranche sei ein "sehr spannender Markt, in dem wir auf Wachstum setzen", sagt Atiya. Der Konzern erhofft sich darin offenbar auch ein mögliches weiteres Standbein für das Roboter-Geschäft. Das wächst zwar in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Doch in der Automobilindustrie rechnet ...

