Der weltgrößte Hersteller von Abfüllanlagen wird von hohen Materialkosten belastet. Der Vorstand hat kurzfristig einen Einstellungsstopp verhängt.

Der weltgrößte Abfüllanlagen-Hersteller Krones streicht seine Gewinnprognose um die Hälfte zusammen und kündigt einen Einstellungsstopp an. Die Umsatzrendite vor Steuern (Ebit-Marge) werde in diesem Jahr nur bei drei statt wie geplant bei sechs Prozent liegen, teilte Krones am Mittwochabend in Neutraubling bei Regensburg mit.

Der Umsatz soll um drei Prozent auf rund vier Milliarden Euro steigen, wie das Unternehmen bekräftigte. Der Gewinn vor Steuern dürfte damit auf rund 120 (2018: 204) Millionen Euro einbrechen. Schon im ersten Halbjahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...