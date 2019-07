Russischer Milliardär Viktor Vekselberg hat keine Verkaufspläne für restliche Anteile an Schweizer Beteiligungen Sulzer, OC Oerlikon und Schmolz + Bickenbach, Interview, Welt, S. 12 IPO: Swiss Re setzt Börsengang von ReAssure aus wegen Marktumfeld Aumann senkt Erwartungen an 2019 Deutsche Beteiligungs AG: Konzernergebnis in Q3 deutlich niedriger als im Vorjahreszeitraum - Niedrigere Prognose für GJ US-Justiz ermittelt in 1MDB-Skandal auch gegen Deutsche Bank , WSJ Fielmann - 1H Umsatz +6,3% , Erg VST 125 Mio (GG 116 VJ) FMC SIEHT IN PLÄNEN FÜR US-GESUNDHEITSREFORM BESTÄTIGUNG SEINER STRATEGIE Gerresheimer- Q2 Umsatz 356,5 Mio (Prog 356,7) , bestätigt Umsatzausblick Staplerhersteller Kion baut eigene Batteriefabrik ...

