Diejenigen, welche die Barrick Gold Aktien den vergangenen Wochen im Depot hatten, konnten sich freuen: Die 1-Monats-Performance liegt derzeit - in Euro gerechnet - bei beachtlichen ca. +24%. Auf 12-Monats-Sicht steht aktuell ein Buchgewinn von ca. 29% zu Buche. Was gibt es aktuell zu beachten? Zum Beispiel dies: Es läuft eine Frist in Bezug auf Barrick Gold. Und zwar will das Unternehmen alle ausstehenden Aktien der Acacia Mining plc (kurz "Acacia") übernehmen, die Barrick Gold nicht schon ohnehin ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...