Der mit Spannung erwartete Auftritt des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell vor einem Ausschuss des US-Repräsentantenhauses hat am Mittwoch Europas Börsen nur kurz antreiben können. Der oberste Notenbanker ließ die Tür für niedrigere Leitzinsen weit offen, der Euro Stoxx 50 zog daraufhin um 0,4% an, die Gewinne wurden aber schnell wieder abgegeben und der Index endete mit einem leichten Minus von 0,2%. Auch die anderen großen europäischen Indices schlossen mit leichten Abgaben. Schwächster Sektor in Europa waren gestern die Immobilienwerte, die um 1,0% nachgeben mussten. Stärkste Sektoren waren Rohstoff- sowie Öl- und Gaskonzerne mit einem Gewinn von jeweils rund 0,6%. Sie profitierten vom starken Anstieg der Preise für Edel- und ...

