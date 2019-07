Die börsennotierte Sanochemia Pharmazeutika AG hat das Europäische Patentamt das Prüfungsverfahren für den Patentantrag von Vidon® in der photodynamischen Diagnostik (PDD) von Blasenkrebs positiv abgeschlossen. Vidon® (PVP-Hypericin) wird als zukunftsweisende Technologie zur Behandlung von Blasenkrebs entwickelt. Das Patent umfasst eine verbesserte Methode zur Erkennung von Blasenkrebs, mit der von Sanochemia entwickelten PVP-Hypericin Formulierung. Das Patent wird Vidon® in der PDD bis 2035 schützen. "Durch den positiven Bescheid des Europäischen Patentamtes wurde das Patentportfolio für Vidon® stark erweitert. Unsere Technologie hat nun in Europa und in den USA einen langjährigen Patentschutz, wodurch eine wichtige Voraussetzung ...

