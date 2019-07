Am 28. Mai trafen sich rund 70 Mitglieder der EHEDG Regionalsektion Deutschland (European Hygienic Engineering and Design Group) bei SMC Deutschland in Egelsbach. Beim diesjährigen Jahrestreffen stand der Gedanken- und Erfahrungsaustausch rund um das Hygienic Design im Vordergrund. "Wie ist der aktuelle Stand und wo geht die Reise hin", so fasst Torsten Klein, Product Management bei SMC, den Tenor der Veranstaltung zusammen. Womit man in den USA bereits seit vielen Jahren beständig Marktanteile gewinnt, das steckt hierzulande vielfach noch in den Kinderschuhen. Maschinen und Anlagen im Hygienic ...

Den vollständigen Artikel lesen ...