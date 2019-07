Längst ist Sixt weit mehr als ein Autovermieter. Das Unternehmen aus Pullach ist zudem in den Geschäftsbereichen Leasing und Fahrdienstvermittlung tätig. An den Mietstationen von Sixt wird etwa auch Carsharing angeboten, bei dem der Kunde spontan entscheidet, wie lange er sein Auto nutzen möchte und wo er es zurückgibt. Nun baut der Konzern zudem seine nach eigenen Angaben schon jetzt größte Mobilitätsplattform in Deutschland aus - und erweitert dafür die Zusammenarbeit mit deutschen Taxizentralen. ... (Achim Graf)

