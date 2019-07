Kurzfristig befindet sich die BASF-Aktie seit Anfang Juli in einem steilen Abwärtstrend. Ultrakurzfristig betrachtet sind die Käufer aber bemüht, den Schaden in Grenzen zu halten. Dabei konnten sie durchaus erste Erfolge verbuchen. Diese reichen aber noch nicht aus, um wirklich davon zu sprechen, dass sich die Aktie bereits stabilisiert habe. Was ist geschehen? Der nach dem Tief vom 31. Mai gestartete Aufwärtstrend konnte Ende Juni die 50-Tagelinie überwinden und am 1. Juli auf ein Hoch bei 65,36 ... (Dr. Bernd Heim)

