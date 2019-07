Wenn es in den letzten Monaten am deutschen Aktienmarkt eine Aktie gab, die unter den investierten Anlegern konstant Feierlaune verbreitete, dann war es die Adidas-Aktie. Der Kurs kennt seit Ende Dezember fast nur noch die Aufwärtsrichtung und ein Allzeithoch reihte sich an das nächste. Kürzlich hatten die Analysten der HSBC-Bank für etwas Irritation gesorgt, denn sie hatten ihre Einschätzung von "kaufen" auf "halten" zurückgenommen, das Kursziel für die Adidas-Aktie aber von 255 auf 300 Euro angehoben. ... (Dr. Bernd Heim)

