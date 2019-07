Überhitzen wir? Nachdem in den letzten Monaten immer wieder die Rede davon war, dass die Baukosten so stark gestiegen seien, und nachdem man auch bei Porr und Strabag (beide rechnen aber mit einer Konsolidierung des Baubooms in sehr naher Zukunft) darüber klagt, dass Rohstoffe teurer und Arbeitskräfte rarer werden, selbst in Polen, wurden wir am 10.7.19 auch auf der Pressekonferenz von Wirtschaftsministerin Elisabeth Udolf-Strobl und ABA-Geschäftsführer René Siegl zur Präsentation von "Work in Austria" informiert, wie uns bereits der Hut brennt: Laut WKO betrage der Fachkräftebedarf in Österreich 162.000 Personen, 59% der aktuell offenen Stellen für Fachkräfte seien länger als 6 Monate unbesetzt, laut EY fänden 83% der ...

