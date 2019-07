Das erste Halbjahr lief für die VW-Tochter schlecht. Im Juni konnte das Unternehmen aber überraschend zulegen. Vor allem in China hat sich der Absatz erholt.

Trendwende bei Audi: Im Juni konnte der Ingolstädter Autobauer erstmals in diesem Jahr mehr Autos verkaufen als im Vorjahresmonat. Weil die Nachfrage in China um 22 Prozent zulegte, konnte Audi das Minus in Europa und Amerika ausgleichen und kam mit 167.000 verkauften Autos auf ein Plus von 1,7 Prozent.

Im ersten Halbjahr steht zwar weiterhin ein dickes Minus bei den Auslieferungen in den Büchern - der Absatz sank um 4,5 Prozent auf 906.000 Fahrzeuge. "Das erste Halbjahr war noch von ...

