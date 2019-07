Topnachrichten: WHO ändert nach 60 Jahren ihre Einstellung zu medizinischem Cannabis!

11.07.2019

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat ihre Haltung gegenüber medizinischem Cannabis und Cannabinoiden vor einigen Monaten zum ersten Mal gegenüber der ursprünglichen Position der Organisation aus dem Jahr 1954 aktualisiert. In der alten Position hieß es, dass "Anstrengungen unternommen werden sollten, um Cannabis aus jeder legitimen medizinischen Praxis zu verbannen". Aktualisierte Empfehlungen wurden zur Genehmigung an 53 UN-Länder gesendet. Diese umfassen z.B.

Die Eingruppierung von Cannabis in den internationalen Drogenkontrollkonventionen wäre nicht so einschränkend wie jetzt, da sie aus Anhang 4 des Übereinkommens von 1961 gestrichen würde. (Diese Kategorie war den gefährlichsten Substanzen vorbehalten)

des Übereinkommens von 1961 gestrichen würde. (Diese Kategorie war den gefährlichsten Substanzen vorbehalten) THC in jeglicher Form würde aus dem Übereinkommen von 1971 gestrichen und zusammen mit Cannabis in Anhang 1 des Übereinkommens von 1961 aufgenommen, wodurch die Einstufung von Cannabis erheblich vereinfacht würde.

des Übereinkommens von 1961 aufgenommen, wodurch die Einstufung von Cannabis erheblich vereinfacht würde. Reine CBD-Produkte, die nicht mehr als 0,2% THC enthalten, würden in keiner Weise in die internationalen Drogenkontrollkonventionen aufgenommen.

Die von der WHO vorgeschlagene internationale Neueingruppierung von Cannabis bietet den Ländern eine größere Möglichkeit, legalen und sicheren Zugang zu medizinischen Cannabisprodukten zu gewährleisten und die Grundlage für weitere Forschung zu verbessern. Der Verwaltungsprozess hat sich jedoch verzögert, so dass offizielle Gesetzesergebnisse wohl erst zu Beginn des nächsten Jahres möglich sind.

Solche Schritte sind jedoch ein großer Durchbruch in der internationalen Cannabispolitik. Die Veränderungen auf internationaler Ebene dürften den Legalisierungsprozess in einzelnen Ländern erleichtern und somit weltweit mehr Menschen die Vorteile von medizinischem Marihuana verschaffen, was zwangsläufig zum Wachstum des Marktes beitragen wird.

Weitere Informationen zum WHO-Expertenausschuss für Drogenabhängigkeit (ECDD) finden Sie hier!

Kurz noch eine Anmerkungen zu den Kritikern von Cannabis: Wussten Sie, dass der schädliche Konsum von Alkohol nach Angaben der WHO weltweit jährlich 3,3 Millionen Todesopfer fordert? Durchschnittlich trinkt jede Person auf der Welt ab 15 Jahren 6,2 Liter reinen Alkohol pro Jahr. Weniger als die Hälfte der Bevölkerung (38,3%) trinkt tatsächlich Alkohol, was bedeutet, dass diejenigen, die Alkohol trinken, durchschnittlich 17 Liter reinen Alkohol pro Jahr konsumieren.