MAX RESOURCE CORP. (TSXV: MXR) (OTC: MXROF) (FSE: M1D1) («Max» ou la «Société») est heureuse d'annoncer un programme d'exploration, entièrement financé, dans le cadre de son projet Choco Gold-Platinum situé à 120 km au sud-ouest de Medellín, en Colombie. En 2013, un programme mené à El Tambita, par Condoto Platinum Ltd, une société cotée sur l'ASX, a permis de découvrir une zone de cisaillement aurifère d'une largeur de 9,8 m, la première découverte d'or documenté dans la zone Choco. Les travaux d'exploration historiques comprennent:

la teneur moyenne en or des échantillons du canal El Tambita était de 63,25 g/t sur 9,8 m dans la zone de cisaillement et un échantillon ponctuel affichant une teneur en or de 220 g/t; (La Société met en garde sur le fait que l'échantillon ponctuel est sélectif de nature et peut ne pas être représentatif du matériau échantillonné.);

la géologie est constituée de veines de quartz dans une zone de prises NE-SO qui se sont développées dans les schistes et les intrusifs;

la mine Gaviota, située à 400 mètres au nord, a présenté des teneurs en or de 44,36 g/t et 3,48 g/t;

plus important encore, la zone de cisaillement et la mine Gaviota se trouvent en amont du Rio Tamana, où une production historique de 605 110 onces d'or a été enregistrée entre 1906 et 1990.

«El Tambita est une cible aurifère de première qualité, encore non testée, à forte teneur en or, les données historiques d'exploration suggèrent un fort potentiel de découverte de zones aurifères supplémentaires», a déclaré Brett Matich, PDG de Max. «Les équipes de MAX sur le terrain à El Tambita se mobilisent actuellement pour suivre les anomalies périphériques afin de localiser la source de l'or alluvial de Rio Tamana», a-t-il poursuivi.

Sources: Les données historiques de production proviennent de R.J.Fletcher & Associates (2011) Review of Gold and Platinum Exploration and production in Choco Province, Colombia. Part 3. Le rapport privé pour Condoto Platinum Ltd .; les données d'échantillonnage des roches dures proviennent des fichiers d'exploration historiques de Condoto Platinum Ltd. Max prévient les investisseurs qu'il n'a pas encore vérifié les données historiques d'exploration. Ces données proviennent du programme d'exploration de 2013 entrepris par Condoto Platinum Ltd, société cotée à l'ASX, divulguée dans son communiqué de presse du 09-11-2013.





L'équipe technique de Max continue d'examiner et d'interpréter les données d'exploration de 2011 à 2014 réalisées par Condoto Platinum Ltd, notamment l'échantillonnage des roches, l'échantillonnage des sédiments de ruisseau et celui du concentré. De nouvelles cibles aurifères continuent d'être identifiées. En outre, l'équipe examine actuellement le relevé récemment effectué par l'infrarouge à longues ondes sur l'ensemble du territoire du Choco du Sud.

Le projet Choco Gold-Platinum et le projet North Choco Gold-Copper

Le projet Choco Gold-Platinum (2 140 km2), se situe à 120 km au sud-ouest de Medellín, en Colombie, et englobe ou est adjacente à la production historique de 1,5 million d'or et de 1,0 million de platine de la société Choco Pacific Mining Company (1906-1990) et englobe 33 mines d'or historiques et 4 mines de platine historiques.

Le projet North Choco Gold-Copper (950 km ²), situé à 80 km au sud-ouest de Medellín, est contigu aux propriétés détenues par AngloGold Ashanti (NYSE: AU) et Continental Gold (TSX: CNL), et englobe 14 mines d'or historiques, 4 anomalies aurifères historiques couvrant collectivement 80 km2 et détenant les droits exclusifs d'exploration et d'exploitation sur une zone minière de 72,5 km2. Le Nuevo Chaquiro héberge une ressource minéralem présumée de 2014, représentant 604 millions de tonnes chiffrant 0,65% de cuivre, 0,32 g/t d'or, 4,4 g/t d'argent et 116 ppm de molybdène, ce qui représente une quantité d'or inférée de 6,1Moz et de 3,95Mt de cuivre. Le gisement est situé à 18 km au nord-est de la limite la plus au nord. Source «Discovery and Geology of the Nuevo Chaquiro Cu-Au (Ag-Mo) Porphyry Deposit» par N. Winer, vice-président de Greenfields Colombie, AngloGold Ashanti et non daté.

Max avertit les investisseurs que les résultats des propriétés adjacentes et voisines ne sont pas nécessairement représentatifs de la minéralisation hébergée à North Choco.

À Propos des Tests à l'aide du Longwave InfraRed (LWIR)

L'analyse LWIR, grâce au traitement exclusif des données satellitaires Aster, permet de cartographier ou d'identifier, par spectroscopie de réflectance par rapport à un ensemble de normes connues, la distribution des minéraux sur de très vastes zones couvertes de végétation et de couvert peu profond. La nature pénétrante du rayonnement infrarouge dans les bandes d'ondes longues permet d'observer les spectres minéraux dans les premiers 30 à 60 centimètres de la surface de la Terre et ce, même à travers une végétation dense. Des cartes d'anomalies sont ensuite générées pour afficher les 16 minéraux les plus abondants avec la zone de recherche.

À Propos de Max Resource Corp.

MAX est une société d'exploration minière axée sur le développement et l'acquisition de projets miniers dans la riche couronne minérale de Colombie. La Société a mis en place une infrastructure d'exploration importante et obtenu le soutien des communautés locales pour le projet Choco Gold-Platinum, situé à 120 km au sud de Medellín, qui couvre ou est adjacent à une production historique de 1,5 million d'onces d'or et de 1,0 million d'onces de platine. Le projet North Choco Gold-Copper, adjacent au projet Choco Gold-Platinum, englobe 14 mines d'or historiques et 4 anomalies aurifères historiques qui couvrent collectivement 80 km2 et détient les droits exclusifs d'exploration et d'exploitation sur une zone minière de 72,5 km2. Le projet de cuivre Gachala est situé à 60 km à l'est de Bogota. La Société est dirigée par une équipe de direction chevronnée avec une longue feuille de route de succès en découverte et exploration.

Tim Henneberry, P.Geo (Colombie-Britannique), membre du conseil consultatif de Max Resource, est la personne qualifiée qui a examiné et approuvé le contenu technique de ce communiqué de presse au nom de la Société.

La Bourse du TSX Venture et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse du TSX Venture) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

À l'exception des déclarations de faits historiques, le présent communiqué contient certaines "informations prospectives" au sens de la législation sur les valeurs mobilières applicable. Les informations prospectives sont souvent caractérisées par des mots telles que "planifier", "s'attendre", "projeter", "avoir l'intention de", "croire", "anticiper", "estimer" et d'autres mots similaires, ou des déclarations indiquant que certains événements ou conditions "peut" ou "sera" se produire. Les déclarations prospectives sont basées sur les opinions et estimations à la date à laquelle elles sont formulées et sont soumises à une variété de risques et d'incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient entraîner des écarts importants entre les événements ou résultats réels et ceux anticipés dans les déclarations prospectives, notamment les retards ou les incertitudes liées aux approbations réglementaires, y compris celle de la TSXV. Les informations prospectives comportent des incertitudes, notamment des facteurs indépendants de la volonté de la Société. Rien ne garantit que les plans de commercialisation de Max Resource Corp. décrits dans le présent communiqué de presse entreront en vigueur aux conditions et dans le délai décrit dans le présent document. La société n'assume aucune obligation de mettre à jour les informations prospectives si la situation, les estimations ou les opinions de la direction devaient changer, sauf si la loi l'exige. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Des informations supplémentaires identifiant les risques et incertitudes pouvant affecter les résultats financiers figurent dans les documents que la société a déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, disponibles à l'adresse www.sedar.com.

