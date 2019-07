Bis 2025 will der Onlineversandhändler 700 Millionen Dollar investieren - um die Mitarbeiter weiterzubilden und den hohen Personalbedarf zu decken.

Der Internetriese Amazon will wegen des voranschreitenden technologischen Wandels 100 000 seiner Angestellten in den USA umschulen. In die Fortbildungsprogramme werden rund 700 Millionen US-Dollar (620 Mio Euro) investiert, wie Amazon am Donnerstag in Seattle mitteilte.

Sie sollen bis 2025 laufen und Mitarbeitern aus etlichen Bereichen Zugang ...

