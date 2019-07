Aktien, Anleihen, Gold - alle Anlageklassen steigen. Die Rally wirft die Frage auf, wo jetzt noch Rendite drin ist. Was Experten raten.

Für Anleger läuft das Jahr 2019 bisher glänzend. Egal, ob sie in festverzinsliche Papiere investiert haben, Aktien ihr Eigen nennen oder Gold gekauft haben: Mit all diesen Anlageformen liegen Investoren derzeit deutlich gegenüber Jahresanfang vorn. Haupttreiber der Rally sind die niedrigen Zinsen: Am Mittwoch deutete Jerome Powell an, dass die US-Zentralbank Federal Reserve (Fed) die Zinsen bald senken könnte. Powell ist Fed-Chef, und damit der Elefant unter den Zentralbankern. Porzellan zerschlug er aber nicht: Im Gegenteil marschierten US-Aktienindizes wie der S&P 500 stramm auf neue Höchststände. Aktuell liegt der Leitzins in den USA zwischen 2,25 und 2,5 Prozent. Die nächste Zinsentscheidung fällen die Notenbanker Ende des Monats. Käme tatsächlich ein Schritt nach unten, wäre es der erste seit Dezember 2008.

Noch im vergangenen Jahr hatte die amerikanische Zentralbank die Zinsen erhöht und zugleich begonnen, ihre Bilanzsumme zu verkleinern. Beides sind Maßnahmen, die die Wirtschaft bremsen und Anleiherenditen in der Tendenz steigen lassen. Doch im Lauf des Jahres zeichnete sich immer mehr ab, dass die Fed eine Kehrtwende machen wird. Das gleiche Bild bietet sich in Europa. Mario Draghi, der scheidende Chef der Europäischen Zentralbank (EZB), hatte vergangenen Monat weitere Lockerungsmaßnahmen ins Spiel gebracht. Hier liegt der Leitzins allerdings ...

