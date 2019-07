Wie die Wiener Börse in einer Veröffentlichung nun mitteilt, wird morgen, 12. Juli, die Addiko-Aktie in den Handel aufgenommen. Die ISIN lautet AT000ADDIKO0, das Börsekürzel ist ADKO. Die Aktien wurden zu 16,0 Euro platziert, wie aus dem IPO-Prospekt hervorgeht. Die RCB ist Specialist. Die Addiko Gruppe ist eine auf das Geschäft mit Konsumenten und kleinen und mittleren Unternehmen (SME) spezialisierte Bankengruppe, die in zentral- und südosteuropäischen Raum (CSEE-Raum) tätig ist. Die Addiko Gruppe besteht aus der Addiko Bank AG, der österreichischen Mutterbank mit einer Bankkonzession. Die Bank erzielte im Geschäftsjahr 2018 ein Ergebnis nach Steuern in Höhe von 104,2 Mio. Euro (vs. 41,6 Mio. im Geschäftsjahr 2017), ...

