Die Vermittlungsplattform für Ferienwohnungen soll die Angebote auf seiner Website transparenter machen - es geht vor allem um versteckte Kosten.

Der Zimmervermittler Airbnb präsentiert die Angebote auf seiner Webseite nach Angaben der EU-Kommission künftig transparenter. Das US-Unternehmen erfüllt künftig die Bedingungen, die europäische Verbraucherschützer vergangenes Jahr gestellt hatten, wie die Brüsseler Behörde am Donnerstag mitteilte. "In diesen Sommerferien werden die Europäer genau das bekommen, was sie sehen, wenn ihren Urlaub buchen", sagte EU-Justizkommissarin Vera Jourova.

Die ...

