Nach einer monatelangen Talfahrt zeigt der Kursverlauf der Tesla-Aktie seit Anfang Juni wieder positive Tendenzen. Diese konnten in den letzten Tagen durch den Anstieg auf 238,92 US-Dollar fortgesetzt werden. Damit setzt sich die an 3. Juni bei 176,99 US-Dollar gestartete Erholung weiter fort. Erfreulich aus Sicht der Käufer ist dabei, dass die in den USA sehr stark beachtete 50-Tagelinie Anfang Juli überwunden werden konnte. Auch der nachfolgende Test des überwundenen Widerstands von oben wurde ... (Dr. Bernd Heim)

