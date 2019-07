Anfang Juli war es der Porsche-Aktie gelungen, bis an die 50-Tagelinie vorzudringen und den gleitenden Durchschnitt zu überwinden. Auszubauen vermochten die Bullen diesen Erfolg in den Tagen danach allerdings nicht. Es gab zwar zwei Vorstöße über die runde Marke von 60,00 Euro, doch diese wurden sofort wieder abverkauft. Nachdem auch der zweite Anlauf am Mittwoch gescheitert war, näherte sich der Kurs wieder der 50-Tagelinie an. Einen Kontakt mit dem EMA50 konnten die Käufer zwar zunächst verhindern, ... (Dr. Bernd Heim)

