Noch immer hält die seitwärts gerichtete Korrekturphase an, in die welche die RWE-Aktie übergegangen ist, nachdem sie am 26. März auf ein neues Jahreshoch bei 24,54 Euro angestiegen war. Ihrem großen Ziel, aus dieser Seitwärtsbewegung endlich auszubrechen, sind die Käufer in dieser Woche ein Stück weit näher gekommen. Es gelang ihnen, die Korrektur der Aufwärtsbewegung, die Ende Juni auf dem Niveau von 21,34 Euro begonnen worden war, abzuschließen und einen dynamischen Anstieg einzuleiten. Das erste ... (Dr. Bernd Heim)

