Der VW-Aufsichtsrat genehmigt die erweiterte Kooperation der Autobauer. Am Freitag wollen die Konzernchefs von VW und Ford ihre Pläne vorstellen.

Die geplante große Allianz von Volkswagen und Ford hat die letzte Hürde genommen. Wie am Donnerstagabend in Konzernkreisen bestätigt wurde, hat der VW-Aufsichtsrat die zusätzlichen Kooperationsvorhaben mit dem US-Autokonzern gebilligt. Volkswagen und Ford wollen künftig auch beim autonomen Fahren und in der Elektromobilität zusammenarbeiten. Damit wird die bereits bestehende Zusammenarbeit bei leichten Nutzfahrzeugen noch einmal deutlich ausgeweitet.

Die beiden Vorstandschefs Herbert Diess und Jim Hackett wollen die Details am Freitagmittag deutscher Zeit auf einer Pressekonferenz in New York präsentieren. Bei Ford war die interne Zustimmung zu dem Bündnis schon früher getroffen worden.

Volkswagen bietet Ford gegen eine Lizenzgebühr den Zugang zu seinem Modularen-Elektro-Baukasten (MEB) an. Hinter dem sperrigen Begriff verbirgt sich die Plattform, auf deren Basis künftig die meisten Elektroautos des VW-Konzerns gefertigt werden sollen - und künftig zusätzlich auch bei Ford.

Die Wolfsburger sind mit dem MEB unter den großen Herstellern führend, aber das hatte auch seinen Preis. Die Entwicklungskosten lagen in Milliardenhöhe. Ein Teil davon soll über Ford wieder hereingeholt werden, heißt es dazu in Wolfsburg. US-Analysten spekulieren darüber, dass Ford dafür mehrere Hundert Millionen Euro zahlen könnte.

Mit dem MEB-Elektrobaukasten von Volkswagen will Ford in Europa ein eigenes ...

