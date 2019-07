Die Aktie von BASF hat sich von ihrem kleinen Einbruch vom Dienstag noch nicht wirklich erholt. Nach der Gewinnwarnung am Montagabend, als der Chemiekonzern seine Prognose kräftig senkte, waren die Aktien von zuvor mehr als 62 auf unter 59 Euro abgerauscht. Das Handelsblatt sah in der Gewinnwarnung von BASF gar "ein Alarmsignal für die Wirtschaft". Die Lage in der Chemie und bei einem derart breit aufgestellten Konzern sei "ein Frühindikator für die wirtschaftliche Entwicklung", hieß es. Doch es ... (Achim Graf)

