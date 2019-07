An der relativ niedrigen Verschuldung Kroatiens können sich sogar angestammte Mitglieder der Euro-Zone ein Beispiel nehmen. Die Regierung hat aber keine allzu starke Unterstützung in der Bevölkerung bei dem Plan, den Euro einzuführen. Außerdem läuft die Opposition dagegen Sturm.

"Die Europäische Zentralbank (EZB) und andere internationale Finanzinstitute haben unsere bisherigen Bemühungen anerkannt", freute sich der kroatische Ministerpräsident Andrej Plenkovic. "Unserer Brief an die EU zeigt, dass wir bereit sind, noch weitere Reformen in Angriff zu nehmen", sagte der Regierungschef. "Wir sind insgesamt auf einem guten Weg", unterstrich der kroatische Politiker. Hintergrund: Kroatien versucht gerade, einen wichtigen Schritt zu machen, um den Euro einführen zu können. So hat die kroatische Regierung bei der Europäischen Kommission eine Absichtserklärung eingereicht, um dem Europäischen Wechselkursmechanismus II (WKM II) beizutreten - die Vorstufe zur Einführung der Gemeinschaftswährung. Der Termin wird den Planungen zufolge Mitte des kommenden Jahres sein - also relativ bald. Damit zeigen die Kroaten, dass sie die Angelegenheit wirklich ernsthaft angehen und nicht auf die lange Bank schieben wollen. Wieder mehr ...

