Die fondsgebundene Rentenversicherung kombiniert einen Fondssparplan mit einer lebenslangen Rentenzahlung. Unser Vergleich zeigt die besten Angebote mit garantierter Mindestrente.

Die Altersvorsorge ist ein leidiges Thema, das vor allem vielen Selbstständigen einige Kopfschmerzen bereitet. Fast zwei Drittel sorgen sich um ihre finanzielle Absicherung im Alter. Sie befürchten, nicht genug zu tun. Das hat jüngst eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Quirin Privatbank gezeigt.

Da die meisten Selbstständigen nicht in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, müssen sie ihren Ruhestand zwingend finanziell planen. Der Umfrage zufolge sind Immobilien für viele die erste Wahl. Doch ausreichen wird das in vielen Fällen nicht. Und auch viele Angestellte, die verpflichtend in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen, tun mitunter gut daran, ihre gesetzliche Rente durch private Altersvorsorgeverträge aufzustocken.

Neben der Möglichkeit, freiwillig in die gesetzliche Rentenkasse einzuzahlen, oder die steuerbegünstigte, aber sehr starre Rürup-Rente abzuschließen, sind private Rentenversicherungen eine Möglichkeit für das Alter vorzusorgen. Sie bieten ebenfalls eine lebenslange Rente, sind aber flexibler als staatliche Rente oder Rürup-Rente. In der aktuellen Niedrigzinsphase können fondsgebundene Rentenversicherungen, auch Fondsrenten genannt, eine Alternative zu klassischen Policen sein.

Lebenslange Rente mit Renditeplus

Eine Fondsrente ist im Grunde die Kombination aus Fondssparplan und lebenslanger Rentenzahlung. Verbraucher profitieren von der Entwicklung der Aktienmärkte, was langfristig eine höhere Rendite bringen sollte, und nutzen Steuervorteile.

Ein neues Ranking des Analysehauses Morgen & Morgen und der WirtschaftsWoche kürt die besten fondsgebundenen privaten Rentenversicherungen mit Garantie. Betrachtet wurden zwei Musterfälle: Ein 50-Jähriger schließt einen Vertrag mit einem monatlichen Beitrag von 750 Euro für eine Laufzeit von zwölf Jahren ab. Und ein 37-Jähriger sorgt mit einem monatlichen Beitrag von 250 Euro über 30 Jahre lang vor.

Dabei berechnete Morgen & Morgen auch, wie sich die Verträge in besonders schwachen und besonders starken Börsenphasen entwickeln würden. Doch welche Rente können sie erwarten? Die lebenslange Rente errechnet sich aus dem angesparten Kapital. "Wie hoch das ist, hängt natürlich davon ab, wie die Kapitalmärkte sich entwickeln", sagt Benjamin Brummer, Experte des Analysehauses Morgen & Morgen. Der Experte hat deshalb zwei Szenarien durchgespielt - mit einer schlechten und einer mittleren Kapitalmarktentwicklung.

Die besten fondsgebundenen PrivatrentenMusterfall 1: Die renditestärksten Tarife mit höchstmöglicher Garantie für einen 37-Jährigen bei 30 Jahren Laufzeit mit 250 Euro mtl. BeitragAnbieterTarifBeitrags-garantie(in %)Worst-Case-Kapital*(in €)mittleres Kapital **(in €)garan-tierteRente(in €)mögliche Rente bei mittl. Kapital ***(in €)

Gesamt-punkte/

Note

ALTE LEIPZIGERALfonds - Tarif FR1590101.700226.15024568316 Punkte,sehr gutContinentaleRente Invest Garant RIG100104.590204.31027462315 Punkte,sehr gutHanseMerkurVario Care Invest100119.110174.87027453215 Punkte,sehr gutLV 1871MeinPlan - FRV PCS90111.030201.80024261515 Punkte,sehr gutAllianzPrivatRente InvestFlex RF1GD100108.260189.43027457614 Punkte,sehr gutCanada LifeGNP+ - GENERATION private plus115121.050206.13022268114 Punkte,sehr gutNürnbergerNFR2970S InvestGarant10295.190181.03027554613 Punkte,gutNürnberger BeamtenNBFR2970S PrivatRente InvestGarant10395.920180.09027754013 Punkte,gutWWKPremium FondsRente protect10095.770176.69027053013 Punkte,gutZurich Dt. HeroldVorsorgeinvest Spezial Premiumschutz80102.340206.13020262013 Punkte,gutDebekaChance Invest (CA6I)97115.910178.54026353612 Punkte,gutdie BayerischeGarantierente ZUKUNFT10091.640173.37027152212 Punkte,gutInterMeinLeben Privatrente100113.350175.78026451712 Punkte,gutStuttgarterFlexRente performance-safe - T8380107.080185.18022056612 Punkte,gutWürttembergischeGenius PrivatRente10094.610199.32027661212 Punkte,gutCondorC72 Congenial privat garant - E9891.090176.69024355511 Punkte,befriedigendSIGNAL IDUNAI Global Garant ...

