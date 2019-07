Der Immobilienkonzern Tanger Factory Outlet Centers Inc. (ISIN: US8754651060, NYSE: SKT) schüttet eine Quartalsdividende von 0,355 US-Dollar je Aktie aus. Die Auszahlung für das zweite Quartal des Fiskaljahres 2019 erfolgt am 15. August 2019 (Record date: 31. Juli 2019). Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,42 US-Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 16,34 US-Dollar ...

