Eine Umfrage zeigt, dass Deutschlands Arbeitnehmer schon Zeiten mit mehr Überstunden erlebt haben. Trotzdem sammelt sich innerhalb eines Berufslebens Mehrarbeit von mindestens einem Jahr an - und das häufig unbezahlt.

Frauen und Männer in Deutschland häufen im Laufe ihres Arbeitslebens Tausende von Überstunden an: Fachkräfte etwas mehr als ein Jahr an Arbeit, Führungskräfte sogar eineinhalb Jahre. In Zahlen ausgedrückt: Fachkräfte leisten im Durchschnitt bis zu ihrem 65. Lebensjahr 9655 Überstunden an, Führungskräfte 15.390.

Das klingt nach enorm viel Lebenszeit und der verpasste rechnerische Gegenwert von so vielen Stunden unbezahlter Arbeit dürfte manchem Tränen in die Augen treiben. Denn mehr als die Hälfte derer, die Überstunden schieben, bekommen nicht einmal einen Ausgleich dafür.

Aber der Reihe nach. Im "Arbeitszeitmonitor 2019" haben Vergütungsanalysten des Hamburger Unternehmens Compensation Partner aus über 215.000 Angaben von Beschäftigten in Deutschland die Anzahl der geleisteten Überstunden von Fach- und Führungskräften ausgewertet. So beeindruckend die Zahl der Gesamt-Lebensüberstunden wirkt, so erfreulich ist ein anderer Befund: In den vergangenen zehn Jahren ist die Zahl der Überstunden kontinuierlich gesunken. 2009 waren es durchschnittlich noch 6,5 Stunden in der Woche, heute sind es drei. Das wird mit der guten Konjunktur heute und der Krisenphase vor zehn Jahren plausibel erklärt.

Frauen machen dabei durchschnittlich 2,2 Überstunden pro Woche und Männer 3,7. Bei diesen Durchschnittswerten ist allerdings zu beachten: Rund 46 Prozent der Beschäftigten machen gar keine Überstunden, 54 Prozent machen sie - und bleiben damit jeweils mehr als zwei oder drei Stunden pro Woche länger am Arbeitsplatz.Unterschiede ergeben sich auch aus den Positionen. Jede zweite Fachkraft leistet Arbeit über die vertragliche Stundenzahl hinaus, im Durchschnitt 2,7 Stunden pro Woche. Unter Führungskräften scheint es dagegen unüblich zu sein, keine Überstunden zu machen - 83 Prozent bleiben länger im Büro ...

