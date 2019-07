Schlechte Unternehmensnachrichten haben den Anlegern eine turbulente Börsenwoche beschert. Am Freitag richtet sich der Blick vor allem auf die neue Allianz von VW und Ford.

Gewinnwarnungen gleich mehrere deutscher Konzerne hatten am Donnerstag die Stimmung der Anleger eingetrübt. Der Leitindex Dax knüpfte an seine jüngsten Verluste an und schaffte es nicht, sich über der Marke von 12.400 Punkten zu halten. Zum Handelsende notierte das wichtigste deutsche Börsenbarometer 0,33 Prozent tiefer bei 12.332 Punkten. Auf außerbörslichen Handelsplattformen liegt der Dax am Freitagmorgen dennoch leicht im Plus.

Bereits am Dienstag hatte eine Gewinnwarnung des Chemieriesen BASF den Anlegern die weltweiten wirtschaftlichen Risiken wieder stärker vor Augen geführt. Am Donnerstag sorgten vor allem der Abfüllanlagenhersteller Krones, die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) und der Maschinenbauer Aumann für negative Schlagzeilen. Alle drei Unternehmen senkten ihre Geschäftsziele.

Die Fed gibt den Börsen in den USA hingegen weiter Auftrieb. Die Zeichen verdichten sich, dass die US-Notenbank ihre Geldpolitik wieder expansiver gestaltet und den Zins senkt.

1 - Vorgabe aus den USA

Die Hoffnung auf eine baldige Zinssenkung hat die US-Börsen am Donnerstag teils auf neue Höchststände getrieben. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,9 Prozent höher bei 27.088 Punkten, womit er erstmals die Marke von 27.000 Punkten übersprang. Der breiter gefasste S&P-500 verbesserte sich um 0,2 Prozent auf 2999 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verringerte sich dagegen um moderate 0,1 Prozent auf 8196 Punkte.

Anleger gehen nach den jüngsten geldpolitischen Signalen der US-Notenbank Fed fest von einer Zinssenkung im Juli aus. Die Inflation in den USA erreicht nach wie vor nicht ...

