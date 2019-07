Spezial-Copolyester werden für die Produktion von Lebensmittelverpackungen immer wichtiger. Sie kommen sowohl bei der Innenbeschichtung von Dosen als auch bei flexiblen Verpackungen zum Einsatz. Der Spezialchemie-Hersteller Evonik hat deshalb am Standort Witten eine neue Anlage zur Herstellung von Spezial-Copolyestern gebaut und im Dezember 2018 in Betrieb genommen.

Die Anlage, in die der Hersteller einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag investiert hat, nutzt eine neue, besonders effiziente Technologie: Im Zentrum steht ein Ringscheibenreaktor, in dem die Polykondensationsreaktion kontinuierlich abläuft. Das mehrstufige Verfahren verringert thermische Belastungen, wodurch ein hochwertigeres Endprodukt entsteht.

Während Evonik für seine Produkte in der Regel eigene Verfahren nutzt und die Kernprozesse selbst entwickelt, setzte der Hersteller in diesem Projekt auf die Erfahrung und Kompetenz des seit Jahren auf dem Gebiet für Anlagen zur Polyesterherstellung tätigen Ingenieurunternehmens Aquafil Engineering mit Sitz in Berlin.

"Normalerweise entwickeln wir unsere Produktionsprozesse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...