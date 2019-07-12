GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 34 (34,90) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SÜDZUCKER AUF 13,00 (13,10) EUR - 'NEUTRAL'HSBC SENKT FIELMANN AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 70 EURHSBC HEBT HOLIDAYCHECK AUF 'HOLD' (REDUCE) - ZIEL 2,80 EUR HSBC HEBT ZIEL FÜR SARTORIUS AUF 150 (145) EUR - 'HOLD'HSBC SENKT SIEMENS HEALTHINEERS AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 41 (42) EURJPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 33,40 (34,10) EURMACQUARIE SENKT ZIEL FÜR SALZGITTER AUF 18 (21) EUR - 'UNDERPERFORM'RBC HEBT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 114 (105) EUR - 'SECTOR PERFORM'RBC HEBT ZIEL FÜR HENKEL AUF 96 (86) EUR - 'SECTOR PERFORM'RBC HEBT ZIEL FÜR VAPIANO AUF 6 (5) EUR - 'UNDERPERFORM'UBS HEBT DEUTSCHE BANK AUF 'NEUTRAL' (SELL) - ZIEL 6,60 (5,70) EUR BARCLAYS ...Den vollständigen Artikel lesen ...