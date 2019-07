Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Zumtobel -0,52% auf 7,71, davor 11 Tage im Plus (31,36% Zuwachs von 5,9 auf 7,75), Amazon -0,81% auf 2001,07, davor 7 Tage im Plus (6,54% Zuwachs von 1893,63 auf 2017,41), Duerr +0,22% auf 27,92, davor 7 Tage im Minus (-10,59% Verlust von 31,16 auf 27,86), AT&S +0,55% auf 14,74, davor 7 Tage im Minus (-8,38% Verlust von 16 auf 14,66), Sberbank -1,74% auf 13,8, davor 6 Tage im Plus (2,44% Zuwachs von 13,71 auf 14,04), Drillisch -2,12% auf 31,36, davor 6 Tage im Plus (10,48% Zuwachs von 29 auf 32,04), DOW +0,48% auf 47,78, davor 6 Tage im Minus (-5,2% Verlust von 50,16 auf 47,55), Caterpillar +1% auf 133,96, davor 6 Tage im Minus (-2,9% Verlust von 136,6 auf 132,64), Paion -2,71% auf 2,51, davor 5 Tage im Plus (18,35% Zuwachs von 2,18 auf 2,58), ...

