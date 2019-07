Der Sprachassistent von Google wird offenbar regelmäßig abgehört. Darunter sind auch persönliche Gespräche, die die Identität der Nutzer offenlegt.

Die per Google Assistant aufgenommenen Sprachbefehle sind nicht so privat, wie viele glauben. Auftragnehmer von Google hörten regelmäßig per Mobiltelefon oder smarte Lautsprecher gemachte, anonyme Aufnahmen ab und prüften sie, gab Google am Donnerstag per Blogeintrag zu, nachdem dänische Sprachaufnahmen geleakt worden waren. Google untersuche den Durchbruch, schrieb Manager David Monsees.

Der belgische Sender VRT NWS hatte mehr als 1000 Aufnahmen zugespielt bekommen, die teilweise sensible persönliche Gespräche beinhalteten. ...

