Die Addiko Bank AG, eine auf Konsumenten und kleine und mittlere Unternehmen (SME) in Zentral- und Südosteuropa spezialisierte Bankengruppe, ist seit heute unter dem Kürzel ADKO (ISIN: AT000ADDIKO0) im prime market der Wiener Börse gelistet. Der Ausgabepreis der Bankengruppe betrug 16,00 Euro. Die Aktie legt zu Beginn deutlich zu. Der Eröffnungskurs lag bei 17,7 Euro. Die Marktkapitalisierung beläuft sich bei Börsenstart auf 345 Mio. Euro. Der Streubesitz liegt bei rund 55 %. Ab dem zweiten Handelstag, dem 15. Juli 2019, wird Addiko im Index ATX prime geführt. "Gratulation an Addiko! In einem anspruchsvollen Umfeld gelingt der Bank der 2019 bislang größte Börsengang im Finanz-Bereich in ganz Europa. Im prime market genießt ...

