Die Hängepartie auf hohem Kursniveau an Europas Börsen hat sich am Donnerstag fortgesetzt. Wie schon am Vortag konnten sich die Kurse in London, Paris und Zürich nicht der Rekordjagd an den US-Börsen anschließen. Gewinnwarnungen großer Konzerne sorgen in Europa immer wieder für Verunsicherung und lassen die Investoren in der Abwarteposition verharren. So pendelte auch gestern der EuroStoxx 50 in einer engen Handelsspanne und schloss am Ende 0,1% schwächer, der Handelsverlauf war auch an den anderen großen europäischen Handelsplätzen ähnlich. Wieder sehr stark waren die Öl- und Gaswerte, die von den zuletzt stark zulegenden Rohölpreisen profitieren konnten. Wenig gefragt waren gestern Pharmawerte und Produzenten von ...

