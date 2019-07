Nachdem die Piraeus Bank im letzten Monat den griechischen Financial Tier 2 Primärmarkt nach einem mehrjährigen Stillstand wiedereröffnet hat, zog gestern die National Bank of Greece ebenso mit einer Tier 2 Emission nach. Die Bank preiste die Emission mit einem Volumen von EUR 400 Mio. und einer Laufzeit von 10 Jahren (10NC5) bei einer Rendite von 8,25 % (MS+846 BP). Die initiale Preisindikation hatte bei 9 % gelegen. Das Orderbuch wurde mit EUR 1 Mrd. berichtet. Fineco Bank preiste eine AT1 Emission mit einem Volumen von EUR 300 Mio. bei einer Rendite von 5,875 % (PerpNC5). Das Orderbuch erreichte EUR 2,5 Mrd. Im Corporate Segment brachte die ALD International eine Senior Unsecured Anleihe an den Primärmarkt. Die Emission mit einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...