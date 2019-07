Mittwoch Abend wurden in London in einer feierlichen Zeremonie, bei der auch das 50- jährige Bestehen des Euromoney-Magazins gefeiert wurde, die "Awards for Excellence 2019" verliehen. Die Raiffeisen Bank International (RBI ) und ihre Tochtergesellschaften wurden dabei als "Central and Eastern Europe's Best Bank" ausgezeichnet. Die ausgezeichnete Marktposition sowie die Produkt- und Servicequalität des Banknetzwerks der RBI in Zentral- und Osteuropa wurden weiters mit "Best Bank"-Auszeichnungen für Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kosovo und Ukraine gewürdigt. "Die marktübergreifende Konsistenz - in Bezug auf Innovation, Rentabilität und Wachstum - und ein unerschütterliches Engagement in Zentral- und Osteuropa heben die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...