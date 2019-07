Die Wirtschaftsweisen raten der Bundesregierung, CO2 zu bepreisen. Als Vorbild könnte ausgerechnet Kalifornien dienen. Dort suchte Schwarzenegger Anregungen aus Europa, setzte sie aber deutlich konsequenter um.

Es gibt sie tatsächlich auch in den USA: Klimaflüchtlinge. Nur, dass sie dort nicht vor unerträglichen Temperaturen fliehen, sondern vor dem aus ihrer Sicht unerträglichen Umweltschutz.

So wie die republikanische Politikerin Kim Thatcher. Sie ist Senatorin im Bundesstaat Oregon. Den sieht die Straßenbau-Unternehmerin allerdings von "Ökoterroristen" bedroht. Und eben jene Klimataliban wollen in ihrer Heimat einen Emissionshandel einführen, um den Anstieg der Treibhausgase zu begrenzen. Eigentlich sollte der Senat darüber bis zur Sommerpause abstimmen.

Aber Thatcher und zehn andere Senatoren setzten sich in einen Nachbarstaat ab. Das Parlament war somit nicht entscheidungsfähig. Dass die elf Klimaflüchtlinge inzwischen in ihren sicheren Herkunftsstaat zurückgekehrt sind, hat nur einen Grund: Es gab das hochheilige Versprechen, dass der Gesetzentwurf wieder in die Ausschüsse verwiesen wird. Zumindest vorerst.

Denn kommen soll der Emissionshandel auf jeden Fall. Die demokratische Gouverneurin Kate Brown ist entschlossen, dass das kleine Oregon mit seinen nicht mal fünf Millionen Einwohnern dem großen Vorbild Kalifornien folgt. Also jenem Bundesstaat, der von der Sonne verwöhnt wird und dank des Silicon Valley der Sehnsuchtsort vieler Menschen ist, die etwas bewegen wollen. Und der - für sich gerechnet - die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt ist. Größer als Großbritannien. Wichtiger als Frankreich. Bedeutender als Italien.

Was so viel heißt wie: Was in Kalifornien funktioniert, müsste überall klappen. Nicht nur in Oregon, sondern auch in Deutschland, das sich ja besonders dann gern als Vorbild sieht, wenn es um das Gute geht.

Allerdings ist die Debatte in der Bundesrepublik längst nicht so weit wie in den USA. Noch wird leidenschaftlich um den besten Weg zu mehr Klimaschutz gerungen. Beinahe täglich wird ein neues Gutachten vorgestellt, am Freitag reihte sich der Sachverständigenrat ein. Die Koalition ist mal wieder zerstritten: Die SPD favorisiert die Einführung einer CO2-Steuer. Es gibt dafür durchaus Sympathien in der Union, Teile von CDU und CSU wollen aber eine Ausweitung des EU-Emissionshandels durchsetzen, der bislang auf die Sektoren Energie und Industrie beschränkt ist. Bis zum September soll entschieden werden, dann will die Koalition gleich ein ganzes Klimaschutzpaket beschließen. Vielleicht gibt es sogar einen parteiübergreifenden "nationalen Klimakonsens", wie ihn zuletzt die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer forderte.

Am Ende, so viel ist bereits klar, wird es auch um den richtigen ökonomischen Anreiz gehen müssen: Wie lassen sich die Emissionen am effizientesten senken? Was bei der deutschen Suche nach einer Antwort auf diese entscheidende Frage bislang eine erstaunlich geringe Rolle spielt, ist die Praxis. Es ist deshalb an der Zeit, sich dort umzugucken, wo das, worüber hier nur philosophiert werden kann, bereits existiert.

Und hier kommt wieder Kalifornien ins Spiel. Der US-Bundesstaat ist ein Modell, wenn es darum geht, ob die Ausweitung des EU-Emissionshandels die erwünschten Effekte brächte. Anders als in der EU, wo der Handel mit Verschmutzungszertifikaten nicht einmal die Hälfte aller Emissionen erfasst, sind es in Kalifornien rund 85 Prozent. Es ist damit kein vollumfängliches System, aber immerhin ein sehr weitreichendes.

Die Weichen dafür stellte der frühere Gouverneur Arnold Schwarzenegger im vergangenen Jahrzehnt. Um seinen Ruf als "Klimagouverneur" zu festigen, suchte er sich Anregungen in Europa - und setzte diese dann konsequenter um als die Europäer selbst. Dass die kalifornische Handelskammer gegen die ihrer Meinung "unzulässige und wirtschaftsfeindliche Steuer" klagte, hielt Schwarzenegger nicht auf. Nachdem die Klage gescheitert war, trat der Emissionshandel 2012 in Kraft. Raffinerien, Kraftwerke oder Zementhersteller ...

Den vollständigen Artikel lesen ...