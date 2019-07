Nachdem die Krones Aktie im gestiegen Handel über 20 % verloren hat könnte sich ein Einstieg anbieten, schließlich ist der Anteilschein so günstig wie seit Jahren nicht mehr. Aber Vorsicht, meiner Ansicht nach sollten erst Kaufsignale vorliegen. Sieht man sich die Oszillatoren wie Rsi und Stochastik an, könnten schon in Kürze erste Kaufsignal erfolgen. In der Regel soll man nicht ins fallende Messer greifen. Von daher kann es sinnvoll sein, auch noch auf ein Kaufsignal vom Macd Indikator zu warten. ... (Andreas Opitz)

